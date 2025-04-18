Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
147,18
Економія при броні: -20,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
122,80
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
114,63
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
117,15
Економія при броні: -7,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
142,71
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
114,85
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
144,61
Економія при броні: -17,86 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
148,73
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,27
Економія при броні: -21,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я