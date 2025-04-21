Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
121,23
Економія при броні: -5,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
136,30
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
136,84
Економія при броні: -13,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
147,01
Економія при броні: -23,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
128,50
Економія при броні: -7,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
136,50
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
136,30
Економія при броні: -13,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
119,62
Економія при броні: -21,78 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
130,54
Економія при броні: -8,76 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
122,05
Економія при броні: -7,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
132,80
Економія при броні: -8,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,99
Економія при броні: -22,13 грн