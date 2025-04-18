Київ (адресу не вказано)
Доступно в 666 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,24
Економія при броні: -36,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
103,74
Економія при броні: -15,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,11
Економія при броні: -17,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
147,26
Економія при броні: -22,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
120,40
Економія при броні: -3,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
143,93
Економія при броні: -33,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -19,30 грн