Харків (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
106,57
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,93
Економія при броні: -16,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
143,05
Економія при броні: -19,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
124,13
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
134,11
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,80
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
143,53
Економія при броні: -16,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
114,11
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
130,88
Економія при броні: -5,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,05
Економія при броні: -20,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
147,52
Економія при броні: -19,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,80
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,80
Економія при броні: -20,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -21,00 грн