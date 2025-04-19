Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
130,21
Економія при броні: -9,30 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
132,87
Економія при броні: -11,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
89,06
Економія при броні: -6,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -23,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
115,50
Економія при броні: -0,30 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
144,35
Економія при броні: -23,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
148,37
Економія при броні: -25,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
142,40
Економія при броні: -27,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
128,94
Економія при броні: -7,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
135,22
Економія при броні: -14,13 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,25
Економія при броні: -45,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
20,77
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
119,05
Економія при броні: -5,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,00
Економія при броні: -4,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,84
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн