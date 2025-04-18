Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,08
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,66
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,35
Економія при броні: -20,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,33
Економія при броні: -15,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -32,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,21
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,67
Економія при броні: -20,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,92
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,80
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,32
Економія при броні: -8,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,27
Економія при броні: -14,01 грн