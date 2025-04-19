Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,34
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -34,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,10
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,88
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,20
Економія при броні: -16,96 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Економія при броні: -26,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Економія при броні: -29,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Економія при броні: -29,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,50
Економія при броні: -26,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Економія при броні: -29,20 грн