Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 778 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,10
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Економія при броні: -27,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -22,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,61
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,43
Економія при броні: -23,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,22
Економія при броні: -23,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00
Економія при броні: -27,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,31
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,47
Економія при броні: -14,31 грн