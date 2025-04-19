Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,09
Економія при броні: -3,95 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,97
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,28
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -34,10 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,00
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,04
Економія при броні: -11,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,45
Економія при броні: -5,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,08
Економія при броні: -8,95 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
87,96
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,13
Економія при броні: -11,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,28
Економія при броні: -16,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,04
Економія при броні: -4,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,25
Економія при броні: -13,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,28
Економія при броні: -7,87 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,24
Економія при броні: -3,27 грн