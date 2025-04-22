Амброксол 30 (Ambroxolum 30)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,50
Економія при броні: -26,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -31,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,57
Економія при броні: -22,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,10
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,85
Економія при броні: -22,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,80
Економія при броні: -33,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,49
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,09
Економія при броні: -7,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,49
Економія при броні: -9,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,90
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,65
Економія при броні: -16,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,10
Економія при броні: -26,50 грн