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Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці, №1 - Одеса (60242) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
67,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
71,83
Економія: -5,22 грн
66,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
79,36
Економія: -12,35 грн
67,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
67,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
72,03
Економія: -5,09 грн
66,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
86,99
Економія: -21,96 грн
65,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
63,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
71,55
Економія: -12,58 грн
58,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
75,29
Економія: -8,35 грн
66,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
76,44
Економія: -17,48 грн
58,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
73,49
Економія: -6,18 грн
67,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
63,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
67,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
75,86
Економія: -12,13 грн
63,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
70,52
Економія: -13,09 грн
57,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
67,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
63,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
66,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
74,36
Економія: -16,93 грн
57,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
73,13
Економія: -12,23 грн
60,90 грн