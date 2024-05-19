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Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці, №1 - Львів (60242) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
61,77 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
73,65
Економія: -0,89 грн
72,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
73,62
Економія: -11,91 грн
61,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
63,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -21,96 грн
65,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -18,96 грн
65,03 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
58,80
Економія: -2,82 грн
55,98 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -23,96 грн
65,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
93,50
Економія: -28,47 грн
65,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
61,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
77,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -10,47 грн
65,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -21,96 грн
65,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
77,90 грн