Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
66.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
29,36
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
5,87
Економія при броні: -0,31 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
81.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
27,91
Економія при броні: -0,41 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
184.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
198.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
208.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
21,31
Економія при броні: -1,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Суботці, вул. Центральна, 16
215.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я