Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -18,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
80.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -18,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
165.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,68
Економія при броні: -0,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
200.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
212.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я