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Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Одеса
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
112.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
32,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
35,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
35,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
188.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні:
-0,70 грн
37,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
20,23
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
267.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
276.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
18,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суботці, вул. Центральна, 16
277.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні:
-9,10 грн
27,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
289.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
21,40
Економія при броні:
-1,21 грн
20,19
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
290.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
27,91
Економія при броні:
-0,41 грн
27,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
347.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
26,75
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
26,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
348.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні:
-18,20 грн
18,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
361.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,67
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
368.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,67
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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