Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
27,91
Економія при броні: -0,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суботці, вул. Центральна, 16
104.8 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
104.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
21,06
Економія при броні: -0,87 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
130.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
133.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
29,30
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
142.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
5,84
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
148.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я