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Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Нохшаверин "ОЗ" (Noxshaverinum "OZ")
Чернігів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
38,45
Економія при броні:
-0,95 грн
37,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
36,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,40
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,68
Економія при броні:
-0,18 грн
37,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
130.4 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні:
-0,70 грн
37,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
31,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
173.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
262.0 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні:
-18,20 грн
18,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
293.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
297.5 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,01
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
315.1 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
20,23
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
319.7 км
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні:
-18,20 грн
18,80
грн
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