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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм А+, №1 - Київ (881157) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (11)
15,50 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (28)
16,70 грн
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (6)
16,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (12)
17,41 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (16)
12,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом