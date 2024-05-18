Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 15:00 Графік роботи Миколаїв, вул. Веселинівська, 10 Всього: упаковка (16) 12,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (28) 16,70 грн

Сіті-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, просп. Бандери Степана, 17/1 Всього: упаковка (11) 15,50 грн

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (7) 16,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Коростень, вул. Грушевського, 36 Всього: упаковка (12) 17,41 грн