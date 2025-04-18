Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
496,51
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
416,95
Економія при броні: -44,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
437,14
Економія при броні: -65,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
478,08
Економія при броні: -21,85 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
483,94
Економія при броні: -24,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
470,01
Економія при броні: -18,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
427,58
Економія при броні: -46,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм