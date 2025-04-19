Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
454,12
Економія при броні: -48,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
461,52
Економія при броні: -66,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
463,20
Економія при броні: -54,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
304,64
Економія при броні: -34,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
445,10
Економія при броні: -36,50 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
462,57
Економія при броні: -68,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм