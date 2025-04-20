Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
430,15
Економія при броні: -21,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
463,94
Економія при броні: -95,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
457,32
Економія при броні: -49,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
428,84
Економія при броні: -20,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
481,40
Економія при броні: -26,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
465,59
Економія при броні: -51,60 грн