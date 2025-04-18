Харків (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
428,34
Економія при броні: -29,92 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
484,51
Економія при броні: -21,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
443,98
Економія при броні: -52,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн