Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1453,00
Економія при броні: -42,00 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3390,00
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
386,06
Економія при броні: -35,06 грн
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
773,95
Економія при броні: -62,95 грн
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1453,00
Економія при броні: -55,00 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1805,00
Економія при броні: -35,50 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3390,00
Економія при броні: -135,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
779,12
Економія при броні: -61,12 грн
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1580,68
Економія при броні: -95,24 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1934,38
Економія при броні: -80,37 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн