Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 581 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1160,86
Економія при броні: -53,02 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1571,06
Економія при броні: -88,51 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі