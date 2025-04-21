Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 574 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
760,74
Економія при броні: -36,09 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1452,30 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1839,80 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3457,90 грн