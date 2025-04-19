Львів (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2030,40
Економія при броні: -105,40 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1497,00
Економія при броні: -1,70 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
814,51
Економія при броні: -45,37 грн
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2030,40
Економія при броні: -105,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2030,40
Економія при броні: -105,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1497,00
Економія при броні: -1,70 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2030,40
Економія при броні: -105,40 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1443,50 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
3437,20 грн