Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2105,88
Економія при броні: -91,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1541,67
Економія при броні: -74,04 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1552,61
Економія при броні: -86,08 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
2136,30
Економія при броні: -124,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 500 мг порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Ендоксан® 200 мг порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ендоксан® 1 г порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
1531,96
Економія при броні: -66,42 грн
Ендоксан® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
1828,70 грн