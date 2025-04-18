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Простин Є2 (Prostin E2)
Простин Є2 (Prostin E2)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1629,00
Економія при броні:
-31,00 грн
1598,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1594,00
Економія при броні:
-31,00 грн
1563,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
304.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1587,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
305.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1545,00
Економія при броні:
-30,00 грн
1515,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1482,00
Економія при броні:
-15,00 грн
1467,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
343.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1280,37
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
345.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,50
Економія при броні:
-7,70 грн
1589,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
345.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1596,10
Економія при броні:
-6,30 грн
1589,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
346.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1626,87
Економія при броні:
-111,48 грн
1515,39
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
346.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1651,00
Економія при броні:
-114,72 грн
1536,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
346.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1620,20
Економія при броні:
-93,88 грн
1526,32
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
347.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1648,81
Економія при броні:
-110,54 грн
1538,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
347.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1777,84
Економія при броні:
-108,23 грн
1669,61
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
347.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1682,37
Економія при броні:
-92,36 грн
1590,01
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
348.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1640,08
Економія при броні:
-103,90 грн
1536,18
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
348.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1608,32
Економія при броні:
-96,91 грн
1511,41
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
348.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1610,13
Економія при броні:
-73,95 грн
1536,18
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні:
-30,00 грн
1579,00
грн
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