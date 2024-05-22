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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Киев (162365) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
44,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (1)
30,50 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
42,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
44,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (2)
42,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
41,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
41,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 57 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А
Всего: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бабин, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Острог, ул. Татарская, 185
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Свято-Преображенская, 115-Б
Всего: упаковка (1)
42,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Молодежная, 38
Всего: упаковка (1)
38,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Дунаевцы, ул. Хмельницкого Богдана, 21-Б
Всего: упаковка (1)
38,30 грн