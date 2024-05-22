Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Киев (556763) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (33)
14,00 грн
Жолдифарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (52)
16,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (39)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (32)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 26
Всего: упаковка (14)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всего: упаковка (27)
14,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (44)
16,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (3)
16,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 18-А
Всего: упаковка (2)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (13)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (9)
14,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Львовская / Кричевского Федора, 48/7-А
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (17)
16,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 59 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (8)
16,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (3)
16,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (8)
16,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (13)
16,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (9)
16,00 грн
Киевская аптекарская мануфактура
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (4)
16,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (8)
16,00 грн