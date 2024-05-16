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HAIRENEW ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОС Maxi-объем 30 мл + 3 мл - Киев (878223) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
139,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
139,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
139,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
138,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
139,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
140,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
139,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (1)
139,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
139,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
138,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
140,04 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
139,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
139,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гребенки, просп. Науки, 8
Всего: упаковка (2)
139,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
138,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
139,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
138,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (4)
139,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
140,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
139,86 грн