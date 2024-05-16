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БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ВОЛОС "PHARMA GROUP" 250 мл Aminotein+Keratin - Киев (914234) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
362,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
364,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
361,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
365,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
364,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (2)
365,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
365,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (1)
362,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
363,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
361,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (2)
363,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
365,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
360,89 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (1)
364,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
365,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 1
Всего: упаковка (2)
361,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гребенки, просп. Науки, 8
Всего: упаковка (2)
363,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Героев Чернобыля, 5/2
Всего: упаковка (2)
363,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (2)
365,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
365,60 грн