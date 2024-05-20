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Алора® сироп флакон 100 мл, №1 - Одеса (87536) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
147,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -69,20 грн
151,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
167,04
Економія: -12,14 грн
154,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
179,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (3)
177,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
180,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
160,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
187,06
Економія: -45,67 грн
141,39 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
167,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
144,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
171,59
Економія: -30,20 грн
141,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
156,40 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
175,29
Економія: -23,64 грн
151,65 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -20,77 грн
150,23 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
159,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
178,02
Економія: -36,26 грн
141,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
181,99
Економія: -29,71 грн
152,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
179,31
Економія: -27,76 грн
151,55 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
150,90 грн