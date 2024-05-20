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Snotty (Снотті) спрей назальний спрей назальний флакон з розпилювачем 30 мл, №1 - Запоріжжя (923816) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
246,00
Економія: -55,00 грн
191,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
160,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
179,81
Економія: -28,52 грн
151,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
165,17
Економія: -16,11 грн
149,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
152,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
189,99
Економія: -31,68 грн
158,31 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (13)
224,00
Економія: -33,00 грн
191,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
158,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
224,00
Економія: -33,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
234,00
Економія: -54,30 грн
179,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
181,99
Економія: -23,68 грн
158,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
157,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
169,91
Економія: -17,54 грн
152,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
159,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
152,61 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -33,00 грн
191,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (6)
169,67
Економія: -20,72 грн
148,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
164,63
Економія: -9,00 грн
155,63 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
201,40
Економія: -21,70 грн
179,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
246,00
Економія: -55,00 грн
191,00 грн