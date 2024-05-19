Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (3) 1527,22 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (3) 1544,60 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, пл. Спортивна, 1-А Всього: упаковка (1) 1819,80 Економія: -363,95 грн 1455,85 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 1335,60 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 50 Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Ярославська, 56-А Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 1535,94 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 176 Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 1335,60 грн Забронювати

Онлайн №2 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21 Всього: упаковка (2) 1428,89 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 1402,39 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 65-Б Всього: упаковка (1) 1468,97 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12 Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (1) 1413,00 Економія: -70,65 грн 1342,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1 Всього: упаковка (1) 1212,00 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврухіна, 4 Всього: упаковка (2) 1402,38 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г Всього: упаковка (1) 1447,01 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, дорога Кільцева, 1 Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 36 хв Графік роботи Київ, вул. Мишуги Олександра, 4 Всього: упаковка (1) 1701,00 Економія: -340,20 грн 1360,80 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (2) 1535,94 грн Забронювати