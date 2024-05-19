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Аркескін крем нічний 50 мл змінний блок - Львів (925634) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
917,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
754,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (5)
754,12 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
989,72
Економія: -9,94 грн
979,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1042,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1042,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (6)
849,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
1042,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
849,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1042,10
Економія: -208,40 грн
833,70 грн