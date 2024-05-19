Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 2 Всього: упаковка (2) 1042,00 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 1 Всього: упаковка (1) 833,66 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 16-А Всього: упаковка (1) 833,66 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (2) 1042,00 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, пл. Спортивна, 1-А Всього: упаковка (2) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (6) 849,70 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 50 Всього: упаковка (2) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Ярославська, 56-А Всього: упаковка (1) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 26 Всього: упаковка (1) 1042,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 961,92 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 176 Всього: упаковка (1) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Аптека вашої сім'ї Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б Всього: упаковка (1) 849,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 1-Б Всього: упаковка (1) 1042,00 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 849,70 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12 Всього: упаковка (2) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, дорога Кільцева, 1 Всього: упаковка (2) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Мишуги Олександра, 4 Всього: упаковка (2) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:45 Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б Всього: упаковка (1) 1042,00 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 961,92 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103/3 Всього: упаковка (1) 1042,10 Економія: -208,40 грн 833,70 грн Забронювати