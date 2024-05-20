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Pure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіри флакон 30 мл - Запоріжжя (923960) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1392,07
Економія: -149,40 грн
1242,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
1380,21
Економія: -237,45 грн
1142,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1367,25
Економія: -162,97 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1399,98
Економія: -90,98 грн
1309,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
1388,19
Економія: -79,19 грн
1309,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1365,36
Економія: -92,27 грн
1273,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
1351,02
Економія: -114,01 грн
1237,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1385,18
Економія: -124,61 грн
1260,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1355,34
Економія: -82,99 грн
1272,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
1356,91
Економія: -142,16 грн
1214,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
1352,07
Економія: -142,55 грн
1209,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
1351,67
Економія: -208,91 грн
1142,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
1392,33
Економія: -102,06 грн
1290,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
932,60
Економія: -163,61 грн
768,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
1350,50
Економія: -146,22 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
1251,01
Економія: -188,10 грн
1062,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
934,99
Економія: -106,78 грн
828,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
1365,03
Економія: -171,22 грн
1193,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1395,92
Економія: -223,06 грн
1172,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
1385,31
Економія: -141,76 грн
1243,55 грн