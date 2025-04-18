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Сос нейл рескью 911 тиждень до повного відновлення нігтів (Sos nail rescue 911 week until full restoration of nails)
Сос нейл рескью 911 тиждень до повного відновлення нігтів (Sos nail rescue 911 week until full restoration of nails)
Київ
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Доступно в 294 аптеках у Київ
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Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
218,66
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 21.04 після 16:00
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