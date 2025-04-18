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Сос нейл рескью 911 тиждень до повного відновлення нігтів (Sos nail rescue 911 week until full restoration of nails)
Сос нейл рескью 911 тиждень до повного відновлення нігтів (Sos nail rescue 911 week until full restoration of nails)
Харків
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Доступно в 110 аптеках у Харків
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
218,69
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
219,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
219,08
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
218,69
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
218,85
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
219,28
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
SOS nail rescue 911 тиждень до повного відновлення нігтів 11 мл №1
Бласс
252,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
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