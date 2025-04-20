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Міпровіт (Miprovit)
Міпровіт (Miprovit)
Запоріжжя
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
364,16
Економія при броні:
-14,91 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,90
Економія при броні:
-25,65 грн
349,25
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
367,39
Економія при броні:
-18,14 грн
349,25
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
363,00
Економія при броні:
-13,75 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,62
Економія при броні:
-21,37 грн
349,25
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,48
Економія при броні:
-13,23 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
391,01
Економія при броні:
-27,14 грн
363,87
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
294,46
Економія при броні:
-14,86 грн
279,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
62.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,44
Економія при броні:
-17,19 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
62.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,97
Економія при броні:
-13,72 грн
349,25
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
364,93
Економія при броні:
-15,68 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
62.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,39
Економія при броні:
-24,14 грн
349,25
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
63.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,62
Економія при броні:
-21,37 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
63.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,76
Економія при броні:
-13,51 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,53
Економія при броні:
-24,28 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,31
Економія при броні:
-25,06 грн
349,25
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
65.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,71
Економія при броні:
-24,46 грн
349,25
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
65.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
367,99
Економія при броні:
-18,74 грн
349,25
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
65.3 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,90
Економія при броні:
-21,65 грн
349,25
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
65.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
123,64
Економія при броні:
-19,01 грн
104,63
грн
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