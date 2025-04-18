Київ (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
363,81
Економія при броні: -14,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
369,04
Економія при броні: -19,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,36
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,60
Економія при броні: -22,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,55
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,51
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
368,80
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,09
Економія при броні: -20,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,13
Економія при броні: -24,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,48
Економія при броні: -25,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,97
Економія при броні: -21,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,62
Економія при броні: -25,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,67
Економія при броні: -22,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
367,74
Економія при броні: -18,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,50
Економія при броні: -24,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,30
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,66
Економія при броні: -25,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
363,25
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
369,50
Економія при броні: -20,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,41
Економія при броні: -21,16 грн