Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
364,32
Економія при броні: -14,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,74
Економія при броні: -22,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,50
Економія при броні: -26,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
369,99
Економія при броні: -20,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
363,95
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,53
Економія при броні: -12,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,92
Економія при броні: -13,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,92
Економія при броні: -13,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,75
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,51
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,30
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Валентинівська, 31
7.3 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,48
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
363,66
Економія при броні: -13,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
375,29
Економія при броні: -25,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
384,37
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
365,45
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
364,15
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
374,34
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
385,96
Економія при броні: -22,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,07
Економія при броні: -21,37 грн