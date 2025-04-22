Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
365,22
Економія при броні: -15,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
367,04
Економія при броні: -17,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,69
Економія при броні: -23,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,31
Економія при броні: -23,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,59
Економія при броні: -21,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
245,23
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,62
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
368,06
Економія при броні: -18,81 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
368,41
Економія при броні: -19,16 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
371,99
Економія при броні: -22,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,80
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
364,62
Економія при броні: -15,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
247,66
Економія при броні: -38,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
361,95
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,34
Економія при броні: -21,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
370,45
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
362,44
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
372,38
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
373,71
Економія при броні: -24,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
117.5 км
Міпровіт Ензифарм капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
366,69
Економія при броні: -17,44 грн