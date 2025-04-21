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Система для переливання крові кровозамінників та інфузійних розчинів Др. Вайт луер сліп (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для переливання крові кровозамінників та інфузійних розчинів Др. Вайт луер сліп (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Миколаїв
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Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
387.8 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
458.6 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
467.7 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
469.6 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
538.4 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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