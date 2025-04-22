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Система для переливання крові кровозамінників та інфузійних розчинів Др. Вайт луер сліп (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для переливання крові кровозамінників та інфузійних розчинів Др. Вайт луер сліп (System for blood transfusion of blood substitutes and infusion solutions Dr. White luer slip)
Чернігів
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Відчинено
Зачиняється о 16:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
72.9 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
129.1 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
384.2 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
390.4 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
392.5 км
Система для переливання крові, кровозамінників інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луер Сліп з ін'єкційною голкою 18G (1,2 х 38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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