Система для вливання інфузійних розчинів Др. Вайт луєр сліп (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,66
Економія при броні: -0,57 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
353.7 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
454.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
498.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
498.5 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
498.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
499.2 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
499.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Полтавська, 62-А
222.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
278.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 136/8
310.8 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
314.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
316.9 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd