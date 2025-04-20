Київ
Система для вливання інфузійних розчинів Др. Вайт луєр сліп (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)

Система для вливання інфузійних розчинів Др. Вайт луєр сліп (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,66
Економія при броні: -0,57 грн
11,09 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
353.7 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
454.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
498.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
498.5 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
498.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
499.2 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
499.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50 грн
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Полтавська, 62-А
222.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
278.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 136/8
310.8 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
314.3 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
316.9 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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