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Система для вливання інфузійних розчинів Др. Вайт луєр сліп (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Система для вливання інфузійних розчинів Др. Вайт луєр сліп (System for infusion of infusion solutions Dr. White luer slip)
Чернігів
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
350.8 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
378.5 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
378.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
380.6 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
381.8 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
382.2 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
13,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
421.0 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
11,83
Економія при броні:
-0,74 грн
11,09
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
500.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
12,10
грн
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Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 62-А
377.1 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
392.8 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
393.5 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
397.0 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
401.7 км
Система для вливання інфузійних розчинів Dr. White одноразова Луєр Сліп з металевим шипом з ін'єкційною голкою 21G х 1 1/2" (0,8х38 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
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