Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,21
Економія при броні: -1,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
22,09
Економія при броні: -1,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,62
Економія при броні: -1,42 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
65.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
65.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,45
Економія при броні: -1,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
71.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
72.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
73.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,94
Економія при броні: -0,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
84.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd